Луческу – про матч Шахтаря: Я хотів би поїхати й подивитися поєдинок, бо Україна – моя друга батьківщина

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу висловився про матч між Болоньєю та Шахтарем в 1 турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає Corriere delo Sport.

"Я хотів би поїхати й подивитися матч. Україна – моя друга батьківщина з багатьох причин. Тому те, що відбувається там, об'єднує, ти носиш це всередині себе, ти переживаєш це із невимовним хвилюванням, з тугою, яку важко пояснити. Але коли ти виконуєш цю роботу й виграєш, навіть маленьке село здається тобі найкрасивішим у світі. А гравці... Вони мені як діти.

Шахтар сильно змінився, це правда. Після початку війни бразильці поїхали, але на місці Болоньї я все одно був би дуже обережний, бо в Шахтарі хороші, талановиті, дуже швидкі гравці, які є дуже небезпечні. Це вже не колишній Шахтар, але це, як і раніше, хороша команда. Вони теж гратимуть за свою країну в Болоньї, бо я вам ще раз скажу, це перші почуття, які приносить український футболіст на поле, – сказав Луческу.