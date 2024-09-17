Луческу – про матч Шахтаря: Я хотів би поїхати й подивитися поєдинок, бо Україна – моя друга батьківщина
Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу висловився про матч між Болоньєю та Шахтарем в 1 турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Його слова передає Corriere delo Sport.
"Я хотів би поїхати й подивитися матч. Україна – моя друга батьківщина з багатьох причин. Тому те, що відбувається там, об'єднує, ти носиш це всередині себе, ти переживаєш це із невимовним хвилюванням, з тугою, яку важко пояснити. Але коли ти виконуєш цю роботу й виграєш, навіть маленьке село здається тобі найкрасивішим у світі. А гравці... Вони мені як діти.
Шахтар сильно змінився, це правда. Після початку війни бразильці поїхали, але на місці Болоньї я все одно був би дуже обережний, бо в Шахтарі хороші, талановиті, дуже швидкі гравці, які є дуже небезпечні. Це вже не колишній Шахтар, але це, як і раніше, хороша команда. Вони теж гратимуть за свою країну в Болоньї, бо я вам ще раз скажу, це перші почуття, які приносить український футболіст на поле, – сказав Луческу.
Зазначимо, що матч Болонья – Шахтар відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.
Раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру.
Нагадаємо, що румун очолював "гірників" з 2004 по 2016 рік, під його керівництвом клуб виграв 22 трофеї, один з яких — кубок УЄФА-2008/09.