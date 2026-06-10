Караваєв: Із Луческу в мене стався переворот у розумінні футболу

Український захисник Олександр Караваєв поділився думкою щодо тренерів, із якими працював у Динамо, і особливо виділив Мірчу Луческу.

Слова гравця наводить Трибуна

"Хотів сказати дякую всім тренерам, з якими працював всі ці роки в Динамо. Їх було багато. Особливо хочеться відзначити Олександра Хацкевича – він запросив мене в Динамо та наполягав, щоб я перейшов із Зорі в Київ. Тоді був Олексій Михайличенко з Вадимом Євтушенком. Також був гарний період.

А потім стався, можна сказати, трішки переворот в розумінні футболу, коли прийшов Мірча Луческу. Містер додав команді жагу до перемог, навчив як правильно треба перемагати і вигравати ігри, а найважливіше – трофеї. Він дав цю віру в себе, що можна будь-які вершини підкорити, якщо все правильно робити", – заявив захисник.