Легендарний захисник подав у відставку з посади головного тренера Монци

Алессандро Неста ухвалив рішення подати у відставку з посади головного тренера Монци.

Про це повідомив сам тренер під час пресконференції.

Таке рішення 49-річний тренер ухвалив після виїзної поразки 0:2 від Мілана у матчі заключного, 38 туру Серії А. Монца вилетіла з елітного дивізіону, набравши лише 18 очок у 38 матчах і посівши останнє, 20 місце у турнірній таблиці.

Неста вперше очолив Монцу влітку 2024 року. Наприкінці грудня минулого року тренера звільнили, проте вже у середині лютого, через півтора місяці, повернули на посаду.

Монца – п’ятий клуб в тренерській біографії чемпіона світу 2006 року. Раніше він працював із американським ФК Маямі, а також італійськими Перуджею, Фрозіноне та Реджаною.