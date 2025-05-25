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Легендарний захисник подав у відставку з посади головного тренера Монци

Олег Дідух — 25 травня 2025, 15:17
Легендарний захисник подав у відставку з посади головного тренера Монци
Алессандро Неста
ФК Монца

Алессандро Неста ухвалив рішення подати у відставку з посади головного тренера Монци.

Про це повідомив сам тренер під час пресконференції.

Таке рішення 49-річний тренер ухвалив після виїзної поразки 0:2 від Мілана у матчі заключного, 38 туру Серії А. Монца вилетіла з елітного дивізіону, набравши лише 18 очок у 38 матчах і посівши останнє, 20 місце у турнірній таблиці.

Неста вперше очолив Монцу влітку 2024 року. Наприкінці грудня минулого року тренера звільнили, проте вже у середині лютого, через півтора місяці, повернули на посаду.

Монца – п’ятий клуб в тренерській біографії чемпіона світу 2006 року. Раніше він працював із американським ФК Маямі, а також італійськими Перуджею, Фрозіноне та Реджаною.

Монца Алессандро Неста

Монца

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