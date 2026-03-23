В Італії відсторонений тренер перевдягався у священика, щоб керувати командою з трибун

У нижчих лігах Італії стався один із найдивніших футбольних інцидентів сезону. Під час матчу між Гальганьяно та Уніон Мулаццано головний тренер гостей Маттео Чічері, який відбував дискваліфікацію, вирішив обійти заборону доволі екстравагантним способом.

Фахівець з'явився на стадіоні у вбранні священника та розташувався біля огорожі за воротами. Протягом матчу він удавав, що молиться, але насправді передавав тактичні підказки своїй команді.

To wydarzyło się naprawdę 😎



Matteo Ciceri, trener Union Mulazzano, po zawieszeniu przez związek, postanowił wybrać się na mecz swojej drużyny w przebraniu księdza i zrobić odprawę przedmeczową, stojąc na drabinie. To jednak nie wszystko!



— Betclic Polska 🔞 (@BetclicPolska) March 23, 2026

Втім, "маскування" не витримало напруги гри. На 37-й хвилині другого тайму після голу суперників Чічері вибіг на поле та вдарив ногою гравця опонентів, спричинивши хаос на полі.

І це ще був не кінець! Коли його команда забила вирішальний м'яч, тренер знову вискочив на поле, але цього разу, щоб відсвяткувати гол та образити суперників.

Інцидент розглянула FIGC, яка винесла суворий вердикт. У підсумку Маттео Чічері отримав додаткову дискваліфікацію на 4 місяці за агресію, порушення правил та неспортивну поведінку, а президент клубу – штраф і два місяці бану.

