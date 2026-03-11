В Італії юний футболіст накинувся на арбітра після вилучення: клуб готує покарання

Скандальний інцидент стався під час матчу молодіжних команд між Сассуоло та Наполі. 18-річний півзахисник Трой Томса, який виступає за команду U-20 Сассуоло, втратив контроль над емоціями після того, як отримав червону картку при рахунку 3:2 на користь Наполі.

Спочатку гравець почав залишати поле, але раптово розвернувся та пішов у бік арбітра. Під час суперечки футболіст схопив суддю за руки та двічі штовхнув його.

Зупинити розлюченого гравця намагалися інші футболісти. Зокрема, його стримував суперник із Наполі Андреа Смеральді.

Після того як Томса залишив поле, ситуація не заспокоїлася. За повідомленнями, він також агресивно відштовхнув одного з тренерів Сассуоло, який намагався його заспокоїти.

У клубі відреагували жорстко. Сассуоло оприлюднив офіційну заяву, в якій рішуче засудив поведінку футболіста та пообіцяв серйозні дисциплінарні санкції.

У заяві підкреслюється, що подібні інциденти суперечать принципам поваги та чесної гри, які клуб намагається прищеплювати молодим спортсменам.

