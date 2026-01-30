Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Молода італійська арбітриня стала зіркою соцмереж після робіт на матчах Серії D

Богдан Войченко — 30 січня 2026, 13:46
Instagram
Молода італійська арбітриня стала зіркою соцмереж після робіт на матчах Серії D

Футбольний світ отримав нову зірку соцмереж, і не з лав професійних гравців.

Знайомтесь, Джуліана Віджиле 23-річна італійська арбітриня, яка працює асистентом рефері у Серії D, четвертому за силою дивізіоні чемпіонату Італії.

Читайте також :
Арбітриня програла суд про звільнення через "грубе поводження" з боку чоловіка рефері

Після кількох матчів на трибунах з'явилися блогери, які звернули увагу на неймовірну красу судді. Вони швидко знайшли її сторінки у соцмережах і фото з арбітринею миттєво завірусилися.

Кількість підписників Джуліани зросла у рази, а коментарі заполонили компліменти від фанатів, які відзначають її вроду, молодість, а також готовність дивитися кожен матч за участю арбітрині.

Сама ж Віджиле зізнається, що її головна мрія стати арбітром у Серії А та працювати на топових матчах італійського футболу.

Нагадаємо, не так давно до робити арбітром повернулася турецька суддя, яка раніше отримала довічний бан від Турецької футбольної асоціації.

Еліф Караарслан опинилася в секс-скандалі після звинувачень у тому, що нібито знялася у відвертому відео разом із 61-річним спостерігачем за арбітрами Орханом Ердеміром.

Італія Lifestyle арбітриня
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік