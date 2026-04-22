Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

В Італії поліція накрила компанію, яка надавала незаконні послуги спортсменам

Денис Іваненко — 22 квітня 2026, 15:19
В Італії стався скандал зі спортсменами
La Gazzetta dello Sport

У Мілані поліція заарештувала чотирьох лідерів організації, яка надавала пакет послуг, до якого входили ескорт, звеселяючий газ та багато іншого.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За результатами розслідування вияснилось, що серед клієнтів компанії було близько 50 відомих спортсменів. Їхні імена не називаються, проте у списку є футболісти Серії А та гонщики Формули-1.

Слідчі змогли отримати значну кількість доказів проти підозрюваних, які нібито діяли спільно з іншими членами організації. В одній із прослушок чітко чутно, що пілоту Ф-1 потрібна була дівчина для ескорт-послуг.

Також було щось типу "газу для веселощів", який викликає ейфорію без слідів. З цієї причини він не класифікується як препарат, що покращує спортивні результати, тому не може вважатись допінгом.

Затриманих звинувачують в пособництві й експлуатація проституції. Також їм інкримінують відмивання доходів, отриманих від незаконної діяльності.

Нагадаємо, що напередодні в Україні повідомили про підозру учаснику схеми про договірні матчі.

Італія скандал

скандал

Останні новини