Серія А. Дженоа без Малиновського обіграла Болонью

Дженоа Руслана Малиновського у матчі заключного, 38 туру Серії А на виїзді обіграла Болонью. Для господарів, які донедавна претендували на місце в Лізі чемпіонів, це третя поразка поспіль в Серії А. При цьому, команда Вінченцо Італьяно ще минулого тижня гарантувала собі місце в Лізі Європи завдяки завоюванню Кубка Італії.

Дженоа завдяки цій перемозі набрала 43 очки та завершить чемпіонат на 13 місці. Український хавбек генуезців Руслан Малиновський матч пропускав через перенесену на початку травня операцію.

Чемпіонат Італії – Серія А

38 тур, 24 травня

Болонья – Дженоа – 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 18 Вітінья, 0:2 – 26 Вентуріно, 0:3 – 43 Вітінья, 1:3 – 64 Орсоліні

У суботу, 24 травня, відбудеться ще один матч 38 туру Серії А – Мілан прийме Монцу. Цей поєдинок розпочнеться о 21:45 за Києвом.