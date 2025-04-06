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Зірковий тренер запропонував свої послуги збірній Бразилії

Олег Дідух — 6 квітня 2025, 13:52
Зірковий тренер запропонував свої послуги збірній Бразилії
Роберто Манчіні
Getty images

Відомий італійський тренер Роберто Манчіні хоче очолити збірну Бразилії.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, 60-річний італійський фахівець вже запропонував свої послуги бразильській стороні. Проте керівництво Конфедерації футболу Бразилії має намір ухвалити рішення щодо нового тренера до липня, тому поки що не поспішає з вибором.

Останнім місцем роботи Манчіні була збірна Саудівської Аравії, звідки його звільнили в жовтні минулого року. Раніше він вів переговори з Ювентусом, проте туринці зробили вибір на користь Ігора Тудора.

Наприкінці березня Дорівала Жуніора звільнили з посади головного тренера збірної Бразилії. Пріоритетними варіантами на заміну йому бразильці вважають Карло Анчелотті та Жорже Жезуша.

Роберто Манчіні Збірна Бразилії з футболу

Роберто Манчіні

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