Зірковий тренер запропонував свої послуги збірній Бразилії

Відомий італійський тренер Роберто Манчіні хоче очолити збірну Бразилії.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, 60-річний італійський фахівець вже запропонував свої послуги бразильській стороні. Проте керівництво Конфедерації футболу Бразилії має намір ухвалити рішення щодо нового тренера до липня, тому поки що не поспішає з вибором.

Останнім місцем роботи Манчіні була збірна Саудівської Аравії, звідки його звільнили в жовтні минулого року. Раніше він вів переговори з Ювентусом, проте туринці зробили вибір на користь Ігора Тудора.

Наприкінці березня Дорівала Жуніора звільнили з посади головного тренера збірної Бразилії. Пріоритетними варіантами на заміну йому бразильці вважають Карло Анчелотті та Жорже Жезуша.