Легендарний італійський тренер покинув катарський клуб: він вже погодився очолити національну збірну

Італійський фахівець Роберто Манчіні залишив посаду головного тренера катарського клубу Аль-Садд.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Короткий, але дорогоцінний час, сповнений чудових спогадів. Дякуємо, Манчіні, і сподіваємося, що ця історія колись продовжиться. Бажаємо тобі успіхів у твоєму новому виклику, і сподіваємося побачити тебе незабаром... До побачення", – йдеться у прощальній заяві.

Клуб "вовків" 61-річний італійський спеціаліст очолив у листопаді минулого року. За цей час клуб провів 25 матчів, у яких було 17 перемог, 1 нічия та 7 поразок. Манчіні залишив Аль-Садд у статусі чинного чемпіона Катару, команда під його керівництвом завершила чемпіонат на першому місці із 45 заліковими балами.

Інсайдер Фабріціо Романо зазначає, що досвідчений фахівець вирішив сам розірвати контракт із катарським колективом. Він доповідає, що Манчіні є головним кандидатом на посаду наставника збірної Італії. Сам Роберто вже погодився на цю пропозицію та очікує затвердження з боку італійських футбольних органів.

Зазначимо, що Роберто Манчіні вперше очолив збірну Італії у липні 2018 року після того, як команда не потрапила на ЧС-2018. Під його керівництвом "Скуадра Адзурра" стала переможницею чемпіонату Європи 2020 року та видала рекордну безпрограшну серію із 37 матчів.

У серпні 2023 року Манчіні подав у відставку через розбіжності з президентом Федерації футболу Італії Габріеле Гравіною. Згодом тренер працював зі збірною Саудівської Аравії та катарським Аль-Саддом.

Нагадаємо, що збірна Італії не зуміла кваліфікуватися на ЧС-2026. Після фіаско у відборі "Скуадру Адзурру" залишив Дженнаро Гаттузо. Наразі команду тимчасово очолює головний тренер молодіжної збірної Італії U-21 Сільвіо Бальдіні.