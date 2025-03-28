Збірна Бразилії оголосила про звільнення головного тренера Дорівала Жуніора.

Про це повідомляє місцева федерація футболу.

Зазначається, що наставник більше не працюватиме в національній команді. Керівництво федерації тепер працює над пошуком нового фахівця.

Повідомлялося, що очолити "селесао" може Жорже Жезуш, який зараз працює в Аль-Хілялі. Також бразильці цікавляться можливістю підписання наставника Реала Карло Анчелотті.

Зазначимо, що збірна Бразилії з футболу знаходяться на 4 місці у відбірковому етапі на чемпіонат світу-2026, заробивши 21 заліковий бал у 14 зустрічах.

На відмінну від Аргентини, якій бразильці розгромно поступилися в останньому поєдинку, бразильці досі не кваліфікувалася на наступний ЧС та навіть має теоретичні шанси не вийти на мундіаль.

Під керівництвом Дорівала Жуніора "селесао" провели 16 матчів, здобули 7 перемог, 6 разів зіграли внічию та зазнали трьох поразок.