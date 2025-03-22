Екстренер збірної Італії та Манчестер Сіті погодився очолити Ювентус

Туринський Ювентус ухвалив рішення звільнити Тьяго Мотту з посади головного тренера та вже визначився із заміною для свого наставника.

Про це повідомляє Gazzetto dello Sport.

Новим тренером "бьянконері" стане екстренер Інтера, Манчестер Сіті та збірної Італії Роберто Манчіні. Очікується, що на матч проти Дженоа туринців виведе Мотта, але незалежно від його підсумків фахівця буде звільнено.

З Манчіні буде підписано короткострокову угоду, але якщо тренер зможе фінішувати з клубом у зоні Ліги чемпіонів, то боси "зебр" запропонують наставнику новий повноцінний контракт.

Останнім місцем роботи Манчіні була збірна Саудівської Аравії, звідки його звільнили наприкінці жовтня 2024 року.

Зазначимо, що Мотта очолив Ювентус напередодні сезоні після неймовірної роботи із Болоньєю.

Наразі туринці посідають п'яте місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 52 очки та на один заліковий бал відстають від четвертої позиції.

Раніше повідомлялось, що Ювентус готовий продати свого хавбека в Ноттінгем.