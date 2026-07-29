Легенда збірної Італії може увійти в тренерський штаб Манчіні

Легендарний ексзахисник Ювентуса Леонардо Бонуччі може увійти у тренерський штаб Роберто Манчіні в збірній Італії.

Про це повідомляє Goal.com.

Напередодні Манчіні призначили на посаду головного тренера збірної Італії, проте його тренерський штаб усе ще перебуває на етапі формування. Очікується, що туди увійде Бонуччі, який під керівництвом Манчіні вигравав Євро-2020.

Також у штаб увійдуть Антоніо Гальярді, Массімо Маккароне та тренер воротарів Марко Роккаті.Маккароне в 2002 році провів 2 матчі за збірну Італії в якості гравця.

Керівником делегації, найімовірніше, стане легендарний Джанфранко Дзола. Під час попередньої каденції Манчіні в збірній Італії цю посаду обіймав нині покійний Джанлука Віаллі.