Збірна Бразилії визначилася з кандидатами на пост головного тренера

Федерація футболу Бразилії має намір запросити нового головного тренера до початку матчів відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє видання The Athletic.

За інформацією видання головними кандидатами на пост наставника "селесао" є Карло Анчелотті з мадридського Реала та Жорже Жезуш з Аль-Хіляля.

Головною перепоною в їх переході є клубний чемпіонат світу, що триватиме з 15 червня по 13 липня. Для того, щоб Анчелотті та Жезуш приєдналися до збірної Бразилії їм достроково доведеться покинути своїм клубам.

Зазначається, що наставник саудівської команди згоден вже зараз очолити бразильську національну команду.

Карло Анчелотті є фаворитом президента Федерації футболу Бразилії, однак минулого разу, коли італійця запрошували на посаду тренера він підписав новий контракт з Реалом.

Нагадаємо, напередодні збірна Бразилії оголосила про звільнення головного тренера Дорівала Жуніора. Під керівництвом "селесао" провели 16 матчів, здобули 7 перемог, 6 разів зіграли внічию та зазнали трьох поразок.

Наразі бразильці знаходяться на 4 місці у відбірковому етапі на чемпіонат світу-2026, заробивши 21 заліковий бал у 14 зустрічах.