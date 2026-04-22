Тренер Лаціо може повернутися в Наполі

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі може вдруге очолити Наполі.

Про це повідомляє Football Italia.

Нинішній головний тренер Наполі, Антоніо Конте, розглядається як фаворит на посаду наставника збірної Італії. Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс готовий відпустити Конте, проте лише якщо той заздалегідь повідомить про своє бажання повернутися в збірну Італії.

Наполі вже розпочав пошуки заміни Конте на випадок його відходу. Головним фаворитом є нинішній тренер Лаціо Мауріціо Саррі, який вже очолював Наполі в 2015 – 2018 роках. Також розглядається варіант із Роберто Манчіні, який наразі працює із Аль-Саддом у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Конте очолює Наполі з літа 2024 року. У минулому сезоні він привів клуб до четвертого чемпіонства в історії.