Манчіні звільнили з посади головного тренера Саудівської Аравії

Роберто Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії у серпні 2023 року

Італійського фахівця Роберто Манчіні звільнили з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Про це пресслужба національної команди повідомила в соцмережі X.

Сторони досягли домовленості щодо розірвання контракту.

Манчіні очолював збірну Саудівської Аравії з серпня 2023 року. У останніх матчах кваліфікації ЧС-2026 аравійці поступились Японії (0:2) та зіграли внічию з Бахрейном (0:0). Команда посідає третє місце у своїй групі, маючи в активі 5 очок у 4 матчах.

Нагадаємо, під керівництвом Манчіні збірна Італії виграла Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що очолити збірну може колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан.

Також серед претендентів аргентинець Рамон Діас (нинішній тренер Корінтіанса) і француз Ерве Ренар, який раніше вже працював із саудівською збірною і виводив її на ЧС-2022.