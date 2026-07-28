Президент Федерації футболу Італії назвав головного тренера збірної

Роберто Манчіні стане головним тренером збірної Італії з футболу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Попри те, що офіційного оголошення ще немає, президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго заявив, що Манчіні стане головним тренером збірної, а Клаудіо Раньєрі – технічним директором команди.

"Я вирішив, що Роберто Манчіні — саме та людина, яка має стати головним тренером збірної Італії. З низки причин я прийняв це рішення і беру на себе всю відповідальність. Раньєрі обійматиме посаду технічного директора. Це надзвичайно важлива й відповідальна посада. Завтра відбудеться прес-конференція за участю Манчіні та Раньєрі", – заявив Малаго.

Раніше Манчіні вже очолював збірну Італії в 2018 – 2023 роках і привів до перемоги в Євро-2020.

Нагадаємо, напередодні Паоло Мальдіні покинув посаду технічного директора команди разом зі своїм радником Леонардо усього через 10 днів після свого призначення. Вони подали у відставку на знак протесту через відмову Федерації футболу Італії (FIGC) призначати Андреа Пірло на посаду головного тренера через його зв'язки з російською букмекерською конторою.