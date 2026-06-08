Легендарний тренер за крок від повернення в збірну Італії – інсайдер

Головний тренер катарського клубу Аль-Садд Роберто Манчіні близький до повернення в збірну Італії.

Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра.

"Роберто Манчіні за крок від повернення на посаду головного тренера збірної Італії. Сторони готові підписати контракт до 2030 року із зарплатою 2 млн євро на рік", – написав інсайдер.

Зазначимо, що Роберто Манчіні вперше очолив збірну Італії у липні 2018 року після того, як команда не потрапила на ЧС-2018. Під його керівництвом "Скуадра Адзурра" стала переможницею чемпіонату Європи 2020 року та видала рекордну безпрограшну серію із 37 матчів.

У серпні 2023 року Манчіні подав у відставку через розбіжності з президентом Федерації футболу Італії Габріеле Гравіною. Згодом тренер працював зі збірною Саудівської Аравії та катарським Аль-Саддом.

Нагадаємо, що збірна Італії не зуміла кваліфікуватися на ЧС-2026. Після фіаско у відборі "Скуадру Адзурру" залишив Дженнаро Гаттузо. Наразі команду тимчасово очолює головний тренер молодіжної збірної Італії U-21 Сільвіо Бальдіні.