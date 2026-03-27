Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб Мессі націлився на Салаха

Софія Кулай — 27 березня 2026, 10:32
Мохаммед Салах
Інтер Маямі може стати наступним клубом у кар'єрі Мохаммеда Салаха, який покине Ліверпуль після закінчення поточного сезону-2025/26.

Про це інформує Independent.

Американський клуб готовий посперечатись за зіркового єгиптянина із командами Саудівської Аравії, яка стежать за досвідченим футболістом.

Зазначається, що Інтер наразі не має вільних місць для реєстрації нових гравців, але готовий розпочати зміни у команді заради підписання правого вінгера "мерсисайдців".

Раніше повідомлялось, що комісар МЛС Дон Гарбер висловив бажання бачити єгипетського нападника Ліверпуля Мохаммеда Салаха в чемпіонаті США.

Нагадаємо, що наприкінці 2025-го з'явилась інформація про зацікавленість до Мохаммеда зі сторони турецького Фенербахче. Однак агент гравця виключив такий варіант.

Салах виступає за Ліверпуль з літа 2017-го. Відтоді відіграв у футболці "мерсисайдців" 435 поєдинків, у яких відзначився 255 голами та 122 асистами.

У своєму прощальному сезоні за англійський гранд вже провів 34 гри (10 м'ячів і 9 гольових передач), а команда Арне Слота після 31 туру посідає 5-те місце у таблиці АПЛ (49 балів).

Інтер Маямі Ліверпуль Мохаммед Салах

Ліверпуль

Останні новини