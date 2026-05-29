Ексгравець Ліверпуля розповів, чи заслуговує Слот на звільнення, порівнявши його із Клоппом

Колишній футболіст Ліверпуля Джо Коул висловив підтримку головному тренеру "червоних" Арне Слоту, якого критикують за виступи команди в сезоні-2025/26.

Слова англійця передає Liverpool Echo.

Він заявив, що було чимало факторів, які вплинули на не найкращі результати мерсисайдців. Експівзахисник вважає, що не варто звільняти чинного наставника та порівняв його з Юргеном Клоппом, який був попередником нідерландця.

"Їм потрібне спокійне літо. Вони придбали Екітіке – я знаю, що він надовго вибув. Ісаку потрібно допомогти повністю розкритися, Вірц проведе ще один рік у команді та краще адаптується. Їм потрібно знайти баланс у півзахисті та вирішити питання з правим захисником. Арне Слоту просто потрібно дати час, нехай працює. Те, що сталось у клубі цього сезону, враховуючи травми та трагедію з Діогу Жотою, – це безпрецедентна ситуація. І давайте називати речі своїми іменами: Арне Слот виграв одну Прем'єр-лігу із двох. Це значно більше, ніж у Юргена Клоппа за той самий час. Тому він заслуговує залишитися та отримати ще один шанс", – сказав Коул.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Ліверпуль фінішував лише на п'ятому місці в АПЛ після чемпіонського сезону. Також "червоні" не змогли тріумфувати в інших турнірах, вилетівши з Ліги чемпіонів і Кубку Англії у чвертьфіналах.