Голкіпера Ліверпуля запропонували трьом клубам Серії А

Голкіпер Ліверпуля Гіоргі Мамардашвілі може змінити клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

25-річний грузин готовий піти в оренду у літнє трансферне вікно, якщо його конкурент Аліссон Бекер залишиться у команді.

Зазначається, що голкіпер був запропонований трьом клубам Серії А на правах оренди на один сезон.

Мамардашвілі приєднався до Ліверпуля минулого літа. Угоду з Валенсією було досягнуто ще влітку 2024-го, однак до моменту переходу він продовжував виступати за іспанський клуб.

У сезоні-2025/26 воротар пропустив 34 м'ячі у 20 поєдинках і тричі зберіг свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що перший номер Ліверпуля Аліссон Бекер може перейти у Ювентус.