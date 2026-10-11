Зірковий футболіст ледь не зірвався на фаната в торговому центрі: гравця спровокували скандалом із COVID

Капітан англійського Сандерленда Граніт Джака опинився в центрі напруженого інциденту під час прогулянки торговим центром. Один із чоловіків почав провокувати швейцарського півзахисника, вигукуючи слово "COVID" і нагадуючи йому про скандал із підробленим сертифікатом вакцинації.

Інцидент, імовірно, спровокував уболівальник Ньюкасла, принципового суперника Сандерленда. Чоловік зачепив футболіста через історію, яка сталася у 2022 році, коли Джака купив підроблений сертифікат про щеплення від COVID-19.

Швейцарець не зміг приховати емоцій і спробував наблизитися до провокатора. Однак людина, яка супроводжувала футболіста, вчасно втрутилася та відвела його від чоловіка.

Згодом Джака заспокоївся й залишив торговий центр, хоча провокаційні вигуки не припинялися.

Shouting Covid to Granit Xhaka and giving him abuse is just pathetic. Everyone should have a choice if the want to take a vaccine or not 💉 https://t.co/mRf6YrQcgs — CJ 🍀 (@celtic_jaime) October 9, 2026

Нагадаємо, швейцарська влада призначила півзахиснику умовний штраф у розмірі 150 тисяч франків, що на той час становило приблизно 136 тисяч фунтів. Покарання не мають приводити у виконання, якщо футболіст не скоїть нових правопорушень протягом двох років.

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Сам Джака зазначив, що на той момент боявся щеплення, тому дійшов до такого кроку. Після цього Швейцарська футбольна асоціація вирішила виключити Джаку із заявки збірної на перші матчі Ліги націй.

Пізніше ще одного гравця збірної Швейцарії виключили зі складу команди через підроблені документи про вакцинацію. Ним став форвард Атланти Юнайтед Брель Емболо.