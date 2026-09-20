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Джаку підозрюють у придбанні фальшивої довідки про щеплення від коронавірусу

Олег Дідух — 20 вересня 2026, 13:24
Джаку підозрюють у придбанні фальшивої довідки про щеплення від коронавірусу
Граніт Джака
instagram.com/granitxhaka

Іменитий півзахисник Сандерленда та збірної Швейцарії Граніт Джака став фігурантом розслідування прокуратури швейцарського міста Люцерн.

Про це повідомляє Blick.

За їхньою інформацію, Джаку підозрюють у покупці фальшивого сертифікату про вакцинацію від коронавірусу.

Нещодавно правоохоронні органи Швейцарії виявили лікарку, яка оформляла документи про вакцинацію від Covid-19 без проведення самого щеплення. Одним із її клієнтів, ймовірно був Джака. Сам футболіст це заперечує і незабаром пройде допит.

Згідно з документами, Джака двічі проходив щеплення від коронавірусу – в січні та листопаді 2022 року. До цього він двічі перехворів на Covid-19.

Нагадаємо, минулого літа Джака відмовився переходити в Челсі.

Граніт Джака

Граніт Джака

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