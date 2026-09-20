Джаку підозрюють у придбанні фальшивої довідки про щеплення від коронавірусу

Іменитий півзахисник Сандерленда та збірної Швейцарії Граніт Джака став фігурантом розслідування прокуратури швейцарського міста Люцерн.

Про це повідомляє Blick.

За їхньою інформацію, Джаку підозрюють у покупці фальшивого сертифікату про вакцинацію від коронавірусу.

Нещодавно правоохоронні органи Швейцарії виявили лікарку, яка оформляла документи про вакцинацію від Covid-19 без проведення самого щеплення. Одним із її клієнтів, ймовірно був Джака. Сам футболіст це заперечує і незабаром пройде допит.

Згідно з документами, Джака двічі проходив щеплення від коронавірусу – в січні та листопаді 2022 року. До цього він двічі перехворів на Covid-19.

Нагадаємо, минулого літа Джака відмовився переходити в Челсі.