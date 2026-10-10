Колишній тренер Зінченка і Миколенка знявся в пікантній рекламі презервативів

Колишній тренер англійських клубів Шон Дайч несподівано став зіркою реклами презервативів Durex. Фахівець узяв участь у гумористичному ролику, в якому очолив аматорську команду Вудлі Юнайтед і спробував допомогти їй нарешті пробитися до вищого дивізіону. Відео наповнене двозначними жартами, а вболівальники вже назвали його одним із найкращих рекламних роликів року.

У вигаданому сюжеті Дайч працює разом із тренером Стівом Бракнеллом, а їхня головна мета – домогтися підвищення команди в класі. На початку реклами колишній наставник Бернлі та Евертона нагадує, що клуб не підвищувався в дивізіоні вже десять років, і жартує, що прийшов допомогти футболістам знову "піднятися".

Бракнелл тим часом пояснює проблеми команди доволі прозоро натякаючи на інтимну тематику: гравці займають правильні позиції, але іноді просто не можуть завершити розпочате. Двозначні репліки продовжуються протягом усього ролика, а тренери намагаються мотивувати футболістів за допомогою незвичайних методів.

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Коли один із гравців заявляє, що наставник хоче бачити команду більш розкутою, Дайч відповідає фразою, яка стала однією з головних у рекламі: "Сильніше, довше, разом". Згодом Бракнелл роздає футболістам упаковки презервативів, називаючи їх домашнім завданням.

Кульмінацією стає командна промова Дайча перед сезоном. Тренер заявляє, що на команду чекає довгий і важкий шлях, але головне – отримувати задоволення від гри. Футболісти у відповідь скандують заклик піднятися вище, а наприкінці на екрані з'являється слоган "Get Wood Rising" – гра слів, яку можна трактувати і як заклик допомогти клубу піднятися, і як відвертий натяк на чоловічу фізіологію.

Not what I expected to open my phone to. https://t.co/41m0o8KAkn — george (@StokeyyG2) October 8, 2026

Сам англійський фахівець залишається без клубу після відходу з Ноттінгем Форест посеред минулого сезону. Водночас він продовжує з'являтися в рекламних кампаніях: раніше тренер брав участь у роликах для Snickers і Coca-Cola.

Раніше повідомлялося, що відомий виробник спортивних товарів відмовився від співпраці із Карімом Бензема через його скандальне минуле.