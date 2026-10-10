Фанати Шахтаря спалили прапор так званої "ДНР" під час матчу

Фанати донецького Шахтаря розгорнули на трибунах прапор так званої "ДНР" і спалили його.

Сталось це під час стартового матчу восьмого туру Української Прем'єр-ліги. В ньому "гірники" грали з Вересом.

Вболівальники донеччан зробили це на гостьовому секторі в Рівному на арені "Авангард". Паралельно вони співали гімн України.

Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою Шахтаря з рахунком 3:0. Після неї підопічні Арди Турана піднялись на перше місце в турнірній таблиці УПЛ, але Полісся має матч у запасі.

Наступну гру "гірники" проведуть 14 жовтня. Вони в Лізі чемпіонів зустрінуться з АЕКом.