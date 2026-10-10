Воротар Валвейка створив диво на лінії воріт: шалений сейв п’ятою вразив футбольних фанатів

Голкіпер Валвейка Нік Схікс видав неймовірний сейв у матчі другого дивізіону чемпіонату Нідерландів проти Гераклеса.

Воротар гостей у відчайдушному стрибку зумів зупинити м'яч буквально на лінії воріт, використавши для порятунку п'яту.

Епізод стався під час поєдинку в п'ятницю, 9 жовтня. Після потужного удару суперника м'яч влучив у стійку та покотився вздовж лінії воріт, створивши враження, що голкіпер уже нічим не зможе зарадити.

Однак Схікс миттєво зорієнтувався в ситуації та в останню мить виставив ногу, відбивши м'яч п'ятою.

Незвичайний порятунок став одним із найяскравіших моментів зустрічі, хоча врятувати команду від поразки воротарю не вдалося. Гераклес упевнено переміг Валвейк із рахунком 3:0, залишивши гостей без набраних очок попри ефектний сейв свого голкіпера.

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Раніше повідомлялося, що зірковий гравець Аль-Насра потрапив у скандал, відмовившись віддати пас Роналду на порожні ворота.