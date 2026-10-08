Джака оголосив про свій вирок у справі про підроблений сертифікат від COVID-19

Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака заявив, що отримав вирок у справі щодо підробленого сертифіката про вакцинацію від COVID-19 у 2022 році.

Відповідне повідомлення він оприлюднив у власному Інстаграмі.

Футболіст стверджує, що його покарали умовним штрафом на суму 150 тисяч франків, який він повинен буде сплачувати частинами протягом 50 днів у випадку порушення умов випробувального терміну.

"Кілька тижнів тому я особисто висловився і сказав, що беру на себе відповідальність за своє рішення. Я дотримуюся цієї позиції. Після того, як я дав свідчення в прокуратурі, тепер є її рішення.

За отримання неправдивого документа мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі 50 добових ставок по 3000 франків з випробувальним терміном у два роки.

Це означає: покарання не буде виконано, якщо протягом цього часу я не вчиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив", – написав швейцарець.

Нагадаємо, що у вересні цього року стало відомо, що Джака у 2022 році користувався підробленим документом про вакцинацію від коронавірусу.

Сам гравець згодом підтвердив цю інформацію, зазначивши, що на той момент боявся щеплення, тому дійшов до такого кроку. Після цього Швейцарська футбольна асоціація вирішила виключити Джаку із заявки збірної на перші матчі Ліги націй.

Пізніше ще одного гравця збірної Швейцарії виключили зі складу команди через підроблені документи про вакцинацію. Ним став форвард Атланти Юнайтед Брель Емболо.

Зауважимо, що Джака є рекордсменом за кількістю проведених ігор за національну збірну Швейцарії. Він захищав кольори "хрестоносців" у 152 матчах, у яких відзначився 18 голами та 14 асистами.

А в футболці Сандерленда 34-річний хавбек провів у поточному сезоні 6 поєдинків.

Додамо, минулого літа стало відомо, що Джака відмовився переходити в Челсі.