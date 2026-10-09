Люди навіть не усвідомлюють, наскільки все серйозно: дівчина Мудрика записала емоційне відео про війну в Україні

Дівчина українського вінгера Тоттенгема Михайла Мудрика Джордін Джонс звернулася до багатомільйонної аудиторії в TikTok із п'ятихвилинним відео про війну в Україні.

Американська блогерка та модель зізналася, що раніше майже не стежила за подіями в Україні, однак стосунки з українцем кардинально змінили її погляд на життя.

Джонс пояснила, що на початку року була лише приблизно на п'ять відсотків обізнана про війну. За її словами, в США про те, що відбувається в Україні, говорили недостатньо, тому вона не до кінця розуміла масштаби трагедії та те, наскільки постійною залишається загроза для українців.

"Мене шокує, що люди в Америці не знають, наскільки все серйозно, що війна досі триває або що ситуація настільки погана й постійна", – поділилася блогерка.

Джордін розповіла, що поступово почала більше дізнаватися про війну, стежити за новинами та отримувати сповіщення про небезпеку на телефон. Вона також зізналася, що пережиті події змусили її переосмислити власні проблеми та навчитися більше цінувати звичайні речі, які раніше сприймала як належне.

Як приклад Джонс згадала випадок, коли кілька місяців тому запізнилася на літак. Тоді вона бігла аеропортом і плакала, сприймаючи ситуацію як справжню катастрофу. Однак згодом блогерка побачила інформацію про українців, яким доводиться витрачати близько 50 годин на дорогу, щоб дістатися до рідних за кордоном. Через закрите небо та недоступність авіаперельотів люди змушені їхати автобусами й перетинати кордони, долаючи значні відстані.

"Я сиджу там і можу сісти на будь-який літак хоч за п'ять хвилин, а є стільки людей, які не мають такої можливості", – розповіла Джордін, пояснивши, як цей контраст змінив її сприйняття життя.

Блогерка також закликала не забувати про українців, які через російські обстріли не можуть спокійно спати у власних ліжках і змушені проводити ночі в метро та укриттях під час повітряних тривог. Вона наголосила, що на тлі війни звичні побутові незручності набувають зовсім іншого значення.

Окремо Джонс згадала новини про загиблих у Києві та не змогла стримати емоцій. Вона зізналася, що їй важко щодня бачити повідомлення про трагедії, які продовжують переживати українці.

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На завершення Джордін побажала всім миру та закликала людей бути уважнішими до чужих переживань, цінувати те, що мають, і хоча б на кілька секунд замислюватися над обставинами, у яких живуть інші.

За словами блогерки, вона сама дуже змінилася за цей рік, а війна в Україні стала для неї нагадуванням про те, наскільки важливо не сприймати безпеку та спокій як щось гарантоване.

Jordyn Jones (influencer and model) who is dating Spurs winger Mykhaylo Mudryk - once again using her 10M+ platform reach on social media to share information and news about russia’s war in Ukraine to her followers! This time via TikTok 💙💛 https://t.co/oFs7L2MVzx — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 9, 2026

Нагадаємо, історія спілкування Мудрика та Джордін почалася ще восени після жарту в Instagram. Тоді українець відповів на сторіс американки фразою "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Парижа.

Пізніше Джонс прилетіла з Лос-Анджелеса до Франції, де пара разом провела час у Діснейленді в Парижі. Їхнє побачення завершилося романтичною велопрогулянкою вулицями Парижа.

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