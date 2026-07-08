Збірна України оголосила стартовий склад на матч 1/2 фіналу Євро-2026 U-19 проти Німеччини

У середу, 8 липня, відбудеться матч 1/2 фіналу Євро-2026 U-19, у якому збірна України зіграє проти команди Німеччини.

Наставник "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко вже визначився зі стартовим складом на протистояння, яке відбудеться о 21:00 за київським часом.

Україна: Домчак – Кокодиняк, Шерстюк, Дігтярь, Малов – Сорока, Люсін – Глют, Калюжний, Сикут – Богданов

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку за цим посиланням.

Збірна України на груповому етапі чемпіонату Європи 2026 здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0). Підопічні Дмитра Михайленка вийшли до півфіналу з першого місця та гарантували собі участь на чемпіонаті світу 2027 U-20.

Збірна Німеччини в своєму квартеті стала другою. Розпочали вони виступи з перемоги над Данією (4:3), потім здолали Вельс (4:0), а в матчі за лідерство зазнали нищівної поразки від іспанців (0:4).

В іншому півфіналі путівку до поєдинку за трофей розіграють збірні Іспанії та Хорватії. Фінал відбудеться 11 липня на "Рейскорс Граунд".