Готові перемагати Німеччину: Михайленко – про готовність команди до півфіналу Євро-2026

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко оцінив готовність команди до півфінального матчу з Німеччиною на Євро-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Настрій чудовий, хлопці в повному порядку і готові перемагати. Зараз спробували дуже класне поле, дуже класна база. Легке тренування, чудовий настрій. Всі здорові. Агресивна збірна, яка доволі багато забиває цього року. Буде активно грати атакувальна ланка. Думаю, будуть грати на атаку. [Акцент будемо робити] на своїй грі. Треба грати так, як ми грали до цього. Не боятися", – сказав він.

Тренер заявив, що наразі не визначився зі стартовим складом на матч.

"Це найважчий день – позавчора була гра, і стан у хлопців поки не 100-відсотковий. Їм треба відновитися. Ввечері буде тактичне заняття, там обговоримо ще. Лягатиму спати, тримаючи на думці вже основний склад. У нас із воротарями немає питань, тому що це індивідуальна робота. У нас дуже класні тренери воротарів, тому і така кількість голкіперів різного рівня. Це треба робити і з гравцями, які в полі грають, так само. Індивідуалізація, починаючи вже з юнацького рівня", – сказав Михайленко.

Нагадаємо, напередодні збірна України U-19 перемогла Італію та з першого місця в групі вийшла в 1/2 фіналу Євро-2026.

В 1/2 фіналу збірна Україна зіграє проти Німеччини. Зустріч відбудеться у середу, 8 липня, на "Рейскорс Граунд" у Рексемі та розпочнеться о 21:00 за київським часом.