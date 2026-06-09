Не лише Трабзонспор: Довбиком цікавиться клуб із Серії А

Український форвард Роми Артем Довбик привернув увагу турецького Трабзонспора та італійської Фіорентини.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Фіалки" розглядають нападника збірної України як підсилення вістря атаки у схемі нового головного тренера Фабіо Гроссо, який 8 червня очолив Фіорентину.

Натомість у турецькому клубі Артем міг би возз'єднатись із іншими українцями – Арсенієм Батаговим та Русланом Малиновським, який нещодавно доєднався до Трабзонспора.

Однак перешкодою на шляху трансферу Довбика у Туреччину може стати ціна 28-річного нападника. "Бордово-сині" пропонують "вовкам" за Артема 12 мільйонів євро, адже Рома витратила на придбання українського легіонера понад 40 мільйонів (2 серпня 2024 року). Тому така пропозиція може не влаштувати римлян.

Нагадаємо, що напередодні відомий італійський інсайдер Нікола Скіра заявив, що Артем не входить у плани головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні та готовий покинути римський колектив цього літа.

Контракт Довбика з "вовками" розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Додамо, що Артем вже провів у футболці італійського клубу 63 гри (20 голів та 6 асистів).

Раніше також повідомлялося, що Трабзонспор хоче підписати Віктора Циганкова та Владислава Ваната (обидва – Жирона).