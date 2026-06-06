Довбик: Відносини з Ромою могли би бути кращими

Нападник збірної України Артем Довбик оцінив відносити зі своїм поточним клубом, італійською Ромою.

Слова нападника наводить Взбірна.

"Відносини з італійською Ромою? Скажімо так: могло бути краще. Я думаю, що ми ухвалимо якесь рішення щодо мого майбутнього", – заявив 28-річний український форвард.

Нагадаємо, Довбик виступає за Рому з літа 2024 року, в минулому сезоні втратив місце в основі після того, як команду очолив Джан П'єро Гасперіні. Заключну частину сезону українець пропустив через травму.

Сумарно на рахунку Довбика 3 голи та 2 асисти у 18 матчах за Рому в усіх турнірах у сезоні-2025/26. Раніше легендарний ексфорвард Роми Роберто Пруццо заявив, що підписання українця було помилкою.