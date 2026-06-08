Чемпіон світу-2006 очолив Фіорентину

Італійська Фіорентина оголосила про призначення Фабіо Гроссо на посаду нового головного тренера команди.

Про це інформує клубний сайт.

Контракт із наставником розрахований до кінця червня 2028 року. Жодних інших деталей домовленості "фіалки" не розкрили.

FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA💜⚜️



ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. pic.twitter.com/6qm9Awyda7 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 8, 2026

Нагадаємо, що 5 червня клуб Серії А повідомив про припинення співпраці з головним коучем Паоло Ванолі. Водночас Гроссо 4 червня пішов із посади наставника Сассуоло.

Відзначимо, що 48-річний фахівець, який працевлаштувався у "фіалках", до цього попрацював у структурі Ювентуса, де навіть був головним тренером першої команди, а також очолював Барі, Верону, Брешію, Сьйон, Фрозіноне та Ліон.

Окрім насиченої кар'єри, Фабіо також відзначився, коли був професійним футболістом. У 2006 році він став чемпіоном світу у складі збірної Італії.

У сезоні-2025/26 Сассуоло під керівництвом Гроссо провів 40 ігор (15 перемог, 7 мирових та 18 поразок), посівши 11-те місце у турнірній таблиці Серії А. Натомість його новий клуб фінішував 15-м.