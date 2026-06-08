Відомий інсайдер висловився про майбутнє Довбика в Ромі

Ніколо Скіра заявив, що Артем Довбик готовий залишити Рому.

Про це він написав у соцмережі X.

Відомий інсайдер повідомив, що 28-річний український футболіст не входить у плани головного тренера "вовків" Джан П'єро Гасперіні. Тому нападник може змінити клубну прописку в нинішнє літнє трансферне вікно.

Стверджується, що два клуби вже робили запит щодо потенційного переходу. Обидва вони при цьому не є представниками чемпіонату Італії.

Зазначимо, що Артем Довбик виступає за Рому з серпня 2024 року. За цей час він провів у складі "вовків" 63 матчі, в яких забив 20 голів і віддав 6 асистів.

Його контракт діє завершення сезону-2028/29. Напередодні своїми думками про майбутнє українця поділився легенда Роми Роберто Пруццо.