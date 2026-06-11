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Довбик вперше спробує себе в ролі телеексперта

Олег Дідух — 11 червня 2026, 12:48
Довбик вперше спробує себе в ролі телеексперта
Артем Довбик
ФК Рома

Нападник італійської Роми та збірної України з футболу Артем Довбик вперше спробує себе в ролі телеексперта. Він буде запрошеним гостем у студії MEGOGO на матчі-відкритті чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

У четвер, 11 червня, чемпіонат світу-2026 розпочнеться матчем Мексика – ПАР. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Довбик буде запрошеним гостем студії до та після матчу Мексика – ПАР. Разом із ним працюватимуть ведучий Володимир Кобельков і постійний експерт студій MEGOGO Олександр Головко. Студія розпочне свою роботу о 20:30 за київським часом.

Нагадємо, MEGOGO є офіційним транслятором чемпіонату світу 2026 року на території України.

Megogo Артем Довбик Чемпіонат світу-2026 з футболу

Артем Довбик

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