Нападник італійської Роми та збірної України з футболу Артем Довбик вперше спробує себе в ролі телеексперта. Він буде запрошеним гостем у студії MEGOGO на матчі-відкритті чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

У четвер, 11 червня, чемпіонат світу-2026 розпочнеться матчем Мексика – ПАР. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Довбик буде запрошеним гостем студії до та після матчу Мексика – ПАР. Разом із ним працюватимуть ведучий Володимир Кобельков і постійний експерт студій MEGOGO Олександр Головко. Студія розпочне свою роботу о 20:30 за київським часом.

Нагадємо, MEGOGO є офіційним транслятором чемпіонату світу 2026 року на території України.