Ще один український гравець перебуває у списку потенційних новачків Трабзонспора

Трабзонспор виявляє інтерес до українського форварда Жирони Владислава Ваната.

Про це повідомляє Taka Gazete.

За даними джерела, нападник знаходиться у списку потенційних підписань клубу.

У минулому сезоні 24-річний українець відзначився 10 голами та 2 асистами у 29 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2030 року.

Раніше також повідомлялося, що Трабзонспор хоче підписати й одноклубника Ваната, Віктора Циганкова, а також цікавиться Артем Довбиком.

Напередодні український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков став гравцем грецького АЕКа.

Водночас турецький клуб підписав півзахисника Руслана Малиновського.