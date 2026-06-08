Ще один український гравець перебуває у списку потенційних новачків Трабзонспора
Владислав Ванат
Getty Images
Трабзонспор виявляє інтерес до українського форварда Жирони Владислава Ваната.
Про це повідомляє Taka Gazete.
За даними джерела, нападник знаходиться у списку потенційних підписань клубу.
У минулому сезоні 24-річний українець відзначився 10 голами та 2 асистами у 29 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2030 року.
Раніше також повідомлялося, що Трабзонспор хоче підписати й одноклубника Ваната, Віктора Циганкова, а також цікавиться Артем Довбиком.
Напередодні український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков став гравцем грецького АЕКа.
Водночас турецький клуб підписав півзахисника Руслана Малиновського.