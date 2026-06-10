Довбик може повернутися в чемпіонат Іспанії: вже відомий потенційний покупець

Український нападник Роми Артем Довбик може повернутися до іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє RomaPress.

За інформацією джерела, до варіанту з можливим підписанням форварда повернувся Вільярреал, який намагався оформити трансфер українця раніше.

При цьому керівництво Роми не має наміру йти на поступки щодо ціни на Артема. Римляни готові розглядати пропозиції лише в тому разі, якщо сума сягатиме не менше 25 мільйонів євро.

Раніше також повідомлялося, що Довбик привернув увагу турецького Трабзонспора та італійської Фіорентини.

Контракт нападника з "вовками" розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Додамо, що Артем вже провів у футболці італійського клубу 63 гри (20 голів та 6 асистів).

Артем має досвід виступів у Ла Лізі, адже свого часу виступав там за Жирону.

Напередодні Вільярреал оголосив про призначення Іньїго Переса головним тренером команди.