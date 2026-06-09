Зінченко оцінив свій трансфер в Аякс: Я називаю це "футбольною реанімацією"

Провідний футболіст збірної України Олександр Зінченко пригадав, що був дуже щасливий, коли дізнався про варіант із амстердамським Аяксом.

Про це він висловився в інтерв'ю Ютуб-каналу "Бомбардир".

Тоді відбулася розмова українця з головним тренером та директором нідерландського клубу. Лівий захисник відзначив, що за ці два тижні в Амстердамі він знову відчув, що повернувся до футболу. Олександр зізнався, що не пам'ятає навіть, коли настільки добре почувався фізично за останні декілька років, як в Аяксі.

Попри травму, Зінченко називає такий свій трансфер "футбольною реанімацією".

"Я впевнений на 100 відсотків, що з голови все йде так само, як і на твій фізичний стан. Якщо в тебе в голові є порядок, все в тебе як треба, ти задоволений – воно все йде і контактується, як то кажуть, перетинається з твоїм фізичним станом. І навіть у тому поєдинку, де я отримав травму, пам'ятаю, коли я був на тренуванні за день до матчу і в день гри на передматчевій розминці, я так почувався. Я думав: "Ну, все, зараз буду просто літати по цьому полю". Не знаю, як це пояснити. Я називаю це "футбольною реанімацією". Я реанімував себе з футбольної точки зору, але у Бога свої плани на кожного з нас. І так вийшло, що замість цього футбольного кайфу, який я дійсно відчував протягом двох тижнів, я отримав новий челендж для себе", – сказав Зінченко.

Український футболіст перейшов із лондонського Арсенала в Аякс 1 лютого 2026 року, підписавши контракт до кінця сезону-2025/26. Від отриманого ушкодження Зінченко встиг взяти участь лише у 2-х матчах (20 хвилин), у яких результативними діями не відзначився.

Не зміг розкритися в Амстердамі через серйозну травму. Олександр продовжує відновлюватися після травми та операції на коліні.

Раніше повідомлялося, що влітку 2026-го Зінченко стане вільним агентом. У ЗМІ ж була інформація про ймовірний трансфер у житомирське Полісся, однак у пресі вже спростували ці чутки.