Трабзонспор націлився на трансфер вінгера збірної України

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков веде переговори з Трабзонспором.

Про це повідомляє Günebakış Haber.

Турецький клуб прагне підсилити як правий, так і лівий фланги перед новим сезоном, тому активізував роботу над трансфером українця.

Повідомляється, що перший контакт із гравцем уже відбувся, і Циганков позитивно сприйняв ідею переходу до Трабзонспора.

Керівництво турецького клубу готове виділити на цей трансфер близько 10 млн євро, тоді як Жирона вимагатиме щонайменше 15 мільйонів.

У минулому сезоні на рахунку Циганкова 34 матчі на клубному рівні, в яких він забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.

Напередодні український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков став гравцем грецького АЕКа.