Трабзонспор націлився на трансфер вінгера збірної України
Віктор Циганков
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Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков веде переговори з Трабзонспором.
Про це повідомляє Günebakış Haber.
Турецький клуб прагне підсилити як правий, так і лівий фланги перед новим сезоном, тому активізував роботу над трансфером українця.
Повідомляється, що перший контакт із гравцем уже відбувся, і Циганков позитивно сприйняв ідею переходу до Трабзонспора.
Керівництво турецького клубу готове виділити на цей трансфер близько 10 млн євро, тоді як Жирона вимагатиме щонайменше 15 мільйонів.
У минулому сезоні на рахунку Циганкова 34 матчі на клубному рівні, в яких він забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.
Напередодні український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков став гравцем грецького АЕКа.