На перший план вийде досвід: Дулуб – про фаворита фіналу Кубку України

Білоруський тренер Олег Дулуб, який раніше тренував низку клубів УПЛ, останнім з яких був ЛНЗ, вважає київське Динамо фаворитом у поєдинку з донецьким Шахтарем у фіналі Кубку України.

Цитує тренера "Український футбол".

"Гірники" будуть вмотивовані закрити невдалий сезон здобуттям титулу, проте на думку Дулуба кияни їх обіграють завдяки досвіду.

"У Шахтаря середній вік гравців – 23.6, а в Динамо – 26.4. Різниця – майже три роки. Другий момент – ринкова вартість команд – 79 млн у Шахтаря проти 43 млн у Динамо. Transfermarkt оцінює якість гравців Шахтаря вище. Але це кубкова гра і на перший план вийде досвід гравців, який вищий у Динамо, проте мотивація буде вищою у Шахтаря. Це єдиний трофей, який донецька команда може завоювати в цьому сезоні. Але все ж таки, я віддам невелику перевагу Динамо за рахунок досвіду гравців, хоча гра може розвернутися в будь-який бік. На мій погляд, матч вийде результативним і гостроатакувальним. Поле в Житомирі дозволяє демонструвати швидку гру", ‒ сказав Дулуб.

Українське класичне в межах національного кубку відбудеться завтра, 14 травня, у Житомирі. Гра розпочнеться о 18:30.

Нагадаємо, що Динамо наближається до свого сімнадцятого титулу чемпіона України. За два тури до фінішу команда Олександра Шовковського випереджає найближчого переслідувача в особі Олександрії на п'ять очок.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи святкуватимуть "біло-сині" своє рекордне чемпіонство в разі його виграшу.