Мій дєд сьогодні в ударі: дружина Яремчука кумедно відреагувала на дубль чоловіка за Ліон

Український нападник Роман Яремчук став героєм матчу 31-го туру Ліги 1, у якому Ліон здолав Осер з рахунком 3:2. Форвард провів на полі 77 хвилин і відзначився дублем, зробивши ключовий внесок у перемогу своєї команди.

Після гри особливу увагу привернула реакція родини футболіста. Дружина гравця Христина Яремчук поділилася відео, на якому видно емоції сина та атмосферу стадіону під час голів Романа.

Свій допис вона супроводила коротким, але емоційним підписом:

"Мій дєд сьогодні в ударі".

Нагадаємо, Яремчук приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. Українець гратиме за клуб Ліги 1 на правах оренди до закінчення цього сезону.

Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду, а свій дебютний гол він забив у протистоянні проти Ланса в межах Кубку Франції.