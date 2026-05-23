Барселона розтрощила Ліон у фіналі жіночої Ліги чемпіонів

У суботу, 23 травня, в Осло відбувся фінал цьогорічної жіночої Ліги чемпіонів, де зустрічались Барселона та Ліон.

Матч завершився перемогою іспанського клубу з рахунком 4:0.Дублем відзначилася Ева Пайор, а ще два м'ячі наприкінці зустрічі забила Сальма Паральюело.

На шляху до вирішального матчу каталонки пройшли Реал (12:2 за сумою двох матчів) та Баварію (5:3), тоді як Ліон вибив Вольфсбург (4:1) і Арсенал (4:3).

Жіноча Ліга чемпіонів

Фінал, 23 травня

Барселона – Ліон 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Пайор, 2:0 – 70 Пайор, 3:0 – 90 Паральюело, 4:0 – 90+ 3 Паральюело

Зазначимо, що для Барселони це четвертий титул в сезоні. До цього вони виграли чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та Кубок королеви.

Нагадаємо, торік іспанський клуб програв фінал лондонському Арсеналу.