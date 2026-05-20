Фонсека визначився з майбутнім у Ліоні

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека заявив, що не планує покидати французький клуб після завершення сезону.

Його слова передає Get French Football News.

"У мене залишився рік за контрактом. Я не хвилююсь через таку ситуацію. У нас є час. Я залишаюсь.

Я не можу забути, що клуб зробив для мене під час моєї дев'ятимісячної дискваліфікації. Навряд чи можна було отримати більшу підтримку.

Я вважаю Ліон великим клубом, у якого бувають тимчасові труднощі. У мене великі амбіції щодо Ліона. Насамперед – бути більш конкурентоспроможними в наступному сезоні. Ми можемо цього досягти", – сказав Фонсека.