Тренер Яремчука розкрив головну проблему Судакова у Бенфіці, яка підірвала його впевненість

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека поділився своєю думкою з приводу втрати ігрового часу півзахисника Георгія Судакова у лісабонській Бенфіці.

Його слова наводить A Bola.

Португальський наставник не сумнівається у професіоналізмі українського футболіста, припустивши, що Георгій може перебувати не у тій обстановці, навівши у приклад українського форварда Романа Яремчука, який протягом 2021-2022 років виступав за "орлів" (9 голів та 7 асистів у 47 іграх).

"Гравцям потрібні сприятливі умови, і я не сумніваюся у якостях Судакова. Можливо, він зараз перебуває не в тій обстановці. Коли я це говорю, мабуть, це пов'язано з тим, що спочатку він грав на позиціях, які йому не підходили, що, можливо, підірвало його впевненість. Можу навести приклад Романа Яремчука, який теж був там і відчував труднощі – це було під час початку війни. І він дуже стурбований ситуацією в Україні, як і його дружина. Він приїхав до Ліона і добре себе проявив. Це пов'язане з контекстом, з моментами. Я анітрохи не сумніваюся в якостях українських гравців Бенфіки", – сказав Фонсека.

Цікаво, що Яремчук із лютого 2026-го пограв під керівництвом Фонсеки у Ліоні, за який грав на правах оренди. 30 червня цього року збігає орендна угода "ткачів" із 30-річним нападником (5 м'ячів та один асист у 14 матчах).

Нагадаємо, що Судаков виступає за лісабонський клуб із кінця літа 2025-го. Зі старту Георгій став основним гравцем, але згодом випав зі стартового складу Жозе Моурінью. Сумарно провів у футболці "орлів" 36 зустрічей, у яких забив 4 голи та віддав 5 асистів.

Попри нестабільну ігрову практику, Судаков отримав виклик у збірну України, за яку відіграв 56 хвилин у контрольному матчі проти Польщі (перемога 2:0). Результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Георгій впав у вартості на порталі Transfermarkt. Його ціна становить 25 мільйонів євро.