Ліон може зберегти нападника збірної України

Форвард збірної України Роман Яремчук може залишитися в Ліоні на наступний сезон.

Про це повідомляє Get French Football News.

Ліон орендував Яремчука у Олімпіакоса взимку поточного року. В угоді була прописана опція викупу за 5 мільйонів євро.

Попри те, що раніше технічний директор французького клубу Матьє Луї-Жан заявив про те, що Ліон не викуплятиме Яремчука, "ткачі" все ще сподіваються зберегти українського нападника в складі на наступний сезон. Намірів активовувати опцію викупу за 5 мільйонів у Ліона й надалі немає, проте клуб спробує домовитися з Олімпіакосом про нижчу суму викупу. Transfermarkt оцінює Яремчука в 2,5 мільйона євро.

Яремчук провів за Ліон 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 голів і зробив 1 асист.