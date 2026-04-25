Хлань відзначився розкішним голом в Екстраклясі

Український лівий вінгер Максим Хлань забив за Гурнік Забже у зустрічі з Ягеллонією у рамках 30-го туру польської Екстракляси.

На 64-й хвилині українець продемонстрував чудовий дриблінг та пробив під дальню стійку так, що голкіпер суперника не зміг потягнути удар Хланя.

Для Максима цей гол став п'ятим у 27-ми іграх в усіх турнірах за польський колектив. Також у його активі 4 асисти у поточному сезоні-2025/26. Свою крайню результативну передачу він оформив у грі проти Краковії (перемога 3:0).

Цей м'яч став першим, але не останнім у матчі. У компенсований до гри час Афіміко Пулулу зрівняв цифри на табло 1:1. Однак вже через чотири хвилини Рафал Яніцкі реалізував пенальті, який приніс перемогу Гурніку 2:1.

Український легіонер Гурніка був знятий із гри на 85-й хвилині.

Завдяки цій звитязі клуб Хланя набрав вже 49 балів та посідає друге місце турнірної таблиці Екстракляси. Стільки ж очок у нинішнього лідера сезону познанського Леха. Натомість Ягеллонія з 37 пунктами йде 12-ю.

Наступний поєдинок Гурнік проведе 2 травня, коли зіграє проти Ракува у рамках фіналу Кубку Польщі (о 17:00 за київським часом).