Забив дебютний гол: Яремчук отримав одну з найкращих оцінок у складі Ліона за матч проти Ланса

Український форвард Ліон Роман Яремчук отримав одну з найкращих оцінок за зіграний матч 1/4 фіналу Кубку Франції, де від відзначився дебютним голом за французький клуб.

Статистичний портал SofaScore оцінив виступ нападника у 7,1 балів. Кращими за Романа у складі "ткачів" стали лише Корентен Толіссо, Клінтон Мата та Ремі Імбер, який асистував Яремчуку, а потім і сам забив, перевівши матч у серію пенальті.

Нагадаємо, у серії 11-метрових Ланс переграв Ліон 5:4 та став останнім півфіналістом турніру.

Нагадаємо, що Яремчук приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. Українець гратиме за клуб Ліги 1 на правах оренди до закінчення цього сезону.

Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду. Тепер на його рахунку 1 гол та 1 асист у трьох зіграних матчах за Ліон.