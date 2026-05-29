Чотириразовий чемпіон Франції пішов з життя у 43 роки

У віці 43 років пішов з життя колишній півзахисник Ліона Брайан Бергунью.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає The Sun.

Француз їхав машиною до стадіону, але раптом втратив свідомість. Його госпіталізували, але вже у лікарні він знову знепритомнів та помер. У 2023-му році в ексфутболіста діагностували рак привушної залози (рідкісний вид раку голови та шиї). Бергунью після себе залишив дружину та чотирьох дітей.

За час ігрової кар'єри Брайан виступав у низці європейських команд: Ліон, Тулуза, Лечче, Шатору, Омонія, Тур та Евіан. Разом з "ткачами" Бергунью виграв чотири чемпіонати Франції та три Суперкубки Франції. У складі ж італійської команди "жовто-червоних" експівзахисник виграв Серію B у сезоні 2009–2010.

Після завершення виступів Бергунью почав працювати тренером. Він очолював Евіан, Тур, а перед смертю працював асистентом головного тренера у Гаврі.

