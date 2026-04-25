Яремчук відзначився другим голом у чемпіонаті Франції за Ліон

Український форвард Ліона Роман Яремчук відзначився голом у матчі проти Осера в межах 31 туру французької Ліги 1.

Нападник на 19-й хвилині замкнув передачу з флангу у воротарському майданчику, в дотик переправивши м'яч у сітку воріт.

Для Романа це третій гол за французький клуб, двічі він відзначився у чемпіонаті, ще один раз у Кубку Франції.

Нагадаємо, що Яремчук приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. Українець гратиме за клуб Ліги 1 на правах оренди до закінчення цього сезону.

Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду, а свій дебютний гол він забив у протистоянні проти Ланса в межах Кубку Франції.