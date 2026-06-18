Франція – головний фаворит чемпіонату світу-2026 за версією суперкомп'ютера

Підійшло до завершення перше коло 23-го чемпіонату світу з футболу, що проходить на території США, Мексики та Канади.

За підсумками перших 24 зіграних поєдинків суперкомп'ютер Opta Analyst визначив фаворитів мундіалю, що триватиме до 19 липня.

Головним претендентом на завоювання трофея є збірна Франції, що виходила до фіналу останніх двох чемпіонатів світу. На перемогу "ле бле" Opta дає 16,1%, хоча перед турніром французи були лише другими найбільш ймовірними переможцями з 13%.

Станом на 1 червня 2026 року штучний інтелект після 25 тисяч симуляцій мундіалю визначив головним фаворитом іспанську команду, що на старті ЧС зіграла внічию зі скромним Кабо-Верде. Шанси "Фурії Рохи" на виграш світової першості опустились з 16,1% до 12,5%.

Свої шанси у прогнозі від Opta покращив чинний володар кубку – збірна Аргентини. Після впевненої перемоги над Алжиром з хет-триком Ліонеля Мессі "Альбіселесте" з 10,4% на перемогу в турнірі піднялись до 12,56%.

У першій п'ятірці головних претендентів залишились збірні Англії та Португалії, ймовірність успіху яких змінилась з 11,2% та 7% до 10,15% та 7,21% відповідно.

До топ-10 фаворитів на успіх на мундіалі також входять національні команди Німеччини, Бразилії, Норвегії, Нідерландів та США.

Найбільшими аутсайдерами змагань після першого туру є збірні Кюрасао, Гаїті, Йорданії, Іраку та Панами. Шанси цих команд бодай вийти з групи оцінюються менш як 1%.

Зауважимо, що котирування букмекерів трохи відрізняються від прогнозу Opta.

На думку ліцензованого букмекера betking збірна Франції також є головним претендентом на титул з коефіцієнтом 5,0, а от другою силою мундіалю є Іспанія та Англія – 7,0. Аргентина, що з погляду суперкомп'ютера має більше шансів на успіх, в букмекерів лише четверта – 9,0.

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